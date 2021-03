Alessandro, fisioterapista amico di tutti, stroncato da un malore a 49 anni

PIANIGA - Era un professionista serio e scrupoloso, ma al tempo stesso amorevole verso il paziente. Capace di mettere in piedi, e far camminare, anche le persone colpite dai più gravi traumi. La sua è stata una vita dedicata agli altri, a chi doveva affrontava lunghi percorsi di riabilitazione. Un improvviso malore ha stroncato, a soli 49 anni, Alessandro Bulgarelli, fisioterapista dell'ospedale Irccs San Camillo degli Alberoni al Lido. Fino al giorno prima Bulgarelli, residente a Cazzago di Pianiga, si era presentato regolarmente al lavoro; non vi era stata alcuna avvisaglia della tragedia.

Lascia la moglie e due figli in tenera età. Alessandro, originario di Ferrara, da 23 anni lavorava come fisioterapista al San Camillo. In istituto era un punto di riferimento. A dare voce ai sentimenti dei colleghi ci ha pensato, con parole toccanti, l'amico fraterno e collega Carmine Berlingeri: «Alessandro era una persona di una bontà incalcolabile con tutti noi colleghi, ma soprattutto un uomo di grandi valori, un professionista serio e scrupoloso, capace di affrontare anche le sfide più complicate. Era in grado, come pochi altri, di mettere in piedi e far camminare i pazienti; era capace di instaurare un dialogo diretto per dare al paziente gli stimoli giusti per costruire il suo recupero. Proprio per stimolare il recupero Alessandro era capace di sfruttare ogni cosa: dai colori agli elastici, a piccoli oggetti; è stato anche tra i primi fisioterapisti a dedicarsi agli ambulatori del San Camillo in cui veniva utilizzata la realtà virtuale. Una persona speciale - chiude Berlingeri - per me un amico fraterno. Bastava una pacca sulle spalle: anche di fronte alla patologia più difficile ti faceva sapere che se avevi bisogno di lui, lui c'era. Non è ancora stata fissata la data dei funerali.