Entra alla Casa del Dolce e ruba la cassa: fugge ma incappa in un carabiniere

MESTRE - Un uomo entra nella pasticceria "Casa del Dolce" di via Circonvallazione incrocio via Miranese, ruba la cassa approfittando di un momento di distrazione del gestore, e scappa dimenticando però che la pasticceria si trova a qualche centinaia di metri dalla Caserma dei Carabinieri di Mestre. Casualità ha voluto che in quel momento sul marciapiede transitasse proprio un carabiniere in abiti civili, diretto in centro per un impegno personale, di stanza alla caserma di via Miranese. Capita al volo la situazione, il militare si è messo all'inseguimento del ladro e ha avvisato la centrale operativa del Comando.

Pochi minuti e in zona arrivano subito le due pattuglie della S.I.O. (Squadre di Intervento Operativo) del 4° Btg “Veneto” impiegate assiduamente nel “Quartiere Piave” a scopo preventivo e la Gazzella del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri. Per il fuggitivo non c’è scampo. Recuperata anche la cassa con il denaro, l'uomo è stato arrestato per furto aggravato e sottoposto a provvedimento cautelare in attesa della celebrazione del processo per “direttissima”, conclusosi con l’applicazione del divieto di dimora nella città Metropolitana di Venezia.