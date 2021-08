Tir perde il rimorchio sul Passante: due corsie bloccate, chilometri di code

MESTRE - Questa mattina, 11 agosto, poco prima della 11.15 un mezzo pesante in transito sul Passante di Mestre ha perso il semirimorchio mentre percorreva il tratto tra Spinea e Martellago-Scorzè in direzione Trieste. L’incidente, avvenuto al chilometro 386 est, tra i comuni di Salzano e Martellago, non ha fortunatamente coinvolto altri veicoli, con il rimorchio rimasto in asse a centro carreggiata.

Motrice e semirimorchio occupano la prima e seconda corsia di marcia e il traffico defluisce in quella di sorpasso, con la formazione di circa 3 chilometri di coda. Sul posto operano gli ausiliari della viabilità di Concessioni Autostradali Venete coordinati dal Centro Operativo di Mestre, la Polizia Stradale e il soccorso meccanico, con mezzi speciali per il sollevamento del semirimorchio.

Aggiornamenti in tempo reale sulla situazione del traffico nel sito www.cavspa.it e sull’account Twitter @cav_spa.