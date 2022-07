VENEZIA - L'ultima volta che sono stati banditi posti auto a piazzale Roma risale al 2009-2010, quando per 100 stalli ci furono 1.800 domande. Poi solo tanti annunci, ma di sostanza il nulla. L'ultimo annuncio, però, sembra quello buono (incrociando le dita) perché l'assessore alla Mobilità, Renato Boraso, lo ha fatto in una sede istituzionale, la seduta di ieri del Consiglio comunale, durante il question time. «Il bando uscirà a settembre» ha assicurato Boraso.



Posti auto a Venezia, il garage comunale



Un bando che è molto atteso perché in più di un decennio ci sino stati annunci e progetti poi accantonati o naufragati. C'è stato quello futuristico e futuribile delle due autorimesse in Marittima (una per i dipendenti del porto e per i passeggeri delle crociere, l'altra per i residenti con una grossa riserva di posti per il Comune) ma non se n'è fatto niente. E difficilmente si farà, visto che dallo scorso anno la Marittima è stata chiusa per decreto e le crociere dirottate su Marghera e Fusina. Il garage San Marco aveva anch'esso annunciato un ambizioso progetto di raddoppio sul sedime di Veritas, ma anche quello è stato accantonato. Insomma, per un posto auto a Venezia si può contare quasi esclusivamente sui bandi del Comunale o, se si trova posto, al Tronchetto (ormai da più di un decennio ben collegato anche dal people mover) o al San Marco, che però è più costoso.

Bandi pubblici

L'occasione per tornare a parlarne è stata data dalla discussione delle interrogazioni presentate da Monica Sambo (Pd) sulla mancanza di bandi e sulle legittime aspettative dei residenti. Una situazione che senza mezzi termini ella ha definito una vergogna. «Dopo varie promesse a partire dal 2016, nel 2019 - ha ricordato la consigliera - l'amministrazione finalmente aveva annunciato un nuovo imminente avviso pubblico per l'assegnazione degli abbonamenti presso il garage comunale, che purtroppo non è stato mai pubblicato. A questo annuncio ne sono seguiti altri nel 2020, poi nel 2021 ed infine a fine anno con la promessa di pubblicazione entro i primi giorni di gennaio 2022, ma ad oggi ancora niente. È per questo che chiediamo all'amministrazione di procedere il prima possibile ad assegnare i nuovi abbonamenti presso il garage comunale. Le richieste dei cittadini sul punto sono insistenti e non si comprende per quale ragione il Comune non provveda». In subordine, nel caso in cui il bando fosse stato ancora lontano, Sambo ha chiesto tariffe temporanee agevolate come era stato fatto ai tempi del covid.



Per ottenere il posto auto bisogna essere residenti in città



«Che dire, la Sambo ha perfettamente ragione, siamo in ritardo. - ha esordito Boraso - anche a causa delle emergenze che abbiamo avuto di continuo dal 2019. Attualmente è in corso da parte di Avm una verifica dei posti in disponibilità, e ho chiesto anche di fare un controllo dettagliato degli aventi diritto attuali, poiché la qualifica di residente a Venezia città storica è essenziale per tenere il posto. A fine luglio dovremmo avere quasi 300 posti e a settembre pubblicheremo il bando con il numero preciso. Questa la distribuzione, prevista dal regolamento - ha concluso l'assessore - 5% riservato a portatori di handicap, 30% a residenti con attività in centro storico, il rimanente 65% per persone fisiche residenti in centro storico. Quanto ma tariffe agevolate, ricordo che i valori sono ancora quelli stabiliti nel 2014 dal commissario Zappalorto e sono le più basse di piazzale Roma. Quindi non ha molto senso farne di più».