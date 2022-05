VENEZIA - Il Garage San Marco volta pagina e torna all'antico. Stop alle iniziative, improvvide secondo molti, come l'aumento degli abbonamenti nei mesi estivi (offrendo come alternativa la sospensione del contratto) in modo da accogliere più turisti, ma più vicino alla città e dei suoi abitanti. Da meno di una settimana c'è stato un cambio al timone della seconda struttura per l'accoglienza delle auto a piazzale Roma: è uscito Fabio Parancola, arrivato due anni prima, ed è rientrato Alessandro Turrini nel ruolo di presidente e direttore. L'avvicendamento è stato deciso dalla proprietà della società (della cui compagine fa parte anche Turrini) nelle ultime settimane, probabilmente per recuperare un'immagine un po' offuscata e placare anche i molti malumori di clienti storici e non. Nel 2021, è bene ricordarlo, era stato annunciato un aumento di 100 euro al mese per gli abbonamenti nei mesi di luglio, agosto e settembre, con l'opzione di andarsene per quei tre mesi e riprendere a ottobre con le consuete quote. All'inizio dell'anno, poi era stato paventato un aumento fino al 70 per cento degli abbonamenti, cosa che, unita alla rinuncia all'ampliamento di circa 400 posti sul terreno adiacente comprato da Veritas, aveva messo in allarme lo stesso Comune. Il timore era che ci fosse un assalto da parte di clienti delusi del San Marco al prossimo bando per l'Autorimessa comunale che metterà a disposizione circa 300 posti, assolutamente insufficienti per la domanda.



LE SBARRE

Infine, un mese fa, era stato installato un sistema automatizzato per l'accesso con le sbarre automatiche, simile a quello in uso al Comunale. Con la differenza, però, che al San Marco non c'è una diversa corsia d'accesso per abbonati e occasionali : un'altra scelta che aveva provocato dubbi e malumori.

Oggi come chi passa per piazzale Roma ha avuto modo di vedere, le sbarre ci sono, ma resta comunque la gestione affidata al personale che indirizza l'utenza e la smista nei giorni di pienone. «Il sistema automatizzato non è ancora in funzione - commenta Turrini - ma posso dire che l'intenzione è avere un'attenzione diversa nei confronti della venezianità, tornare a far parte della città, essere un punto di snodo. Ci vorrà del tempo per rimettere le cose a posto. Per quanto siamo un'impresa privata, cerchiamo di tornare ad essere vicini alla città a cominciare da piccole iniziative e dalle sponsorizzazioni al mondo dell'arte come abbiamo sempre fatto. Qualcosa va fatto, anche sulle tariffe, ma ci vorrà del tempo».

Le sbarre automatiche avrebbero portato anche alla riduzione di almeno 6 dipendenti su circa 40. «Quei dipendenti non sono mai usciti - continua il presidente - e stiamo studiando un sistema che non abbia alcuna ricaduta traumatica sui nostri collaboratori». L'obiettivo è che poco alla volta, il San Marco torni ad essere un albergo per le auto. «È Venezia che rende questo posto così com'è - conclude - e quindi si deve tornare ad essere una porta della città che abbia le caratteristiche dell'accoglienza. Sull'ampliamento al momento non c'è una decisione diversa della proprietà, mi spiace invece che le 300 papere che accompagnavano le auto lungo la rampa e che facevano parte dell'installazione Pea Brain degli artisti Cuoghi Corsello siano state cancellate con una mano di pittura».