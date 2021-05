Parapendio precipita dal Grappa e si incaglia tra gli alberi: salvo per miracolo

BORSO DEL GRAPPA - Poco prima di mezzogiorno e mezza il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è stato allertato dalla Centrale del Suem, per un parapendio precipitato tra gli alberi dopo essere decollato dalle pendici del Grappa. Perso il controllo della vela, P.L., 48 anni, di Venezia, era finito tra le piante, sospeso a 10 metri dal suolo, in località Casara Girotto. Illeso, lui stesso aveva lanciato l'allarme fornendo le coordinate del posto in cui si trovava. Una volta individuato, l'elicottero di Treviso emergenza ha sbarcato con un verricello il tecnico di elisoccorso, che ha risalito l'albero con tecniche di tree-climbing. Con il supporto di due soccorritori, ha quindi assicurato il pilota e lo ha calato a terra per affidarlo alla squadra.