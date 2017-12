Traffico di panettoni, prosciutto e Prosecco per l'Ucraina, furgone sequestrato

di Giuseppe Babbo

JESOLO - Un traffico internazionale di panettoni. Ma anche di prosciutti Dop e bottiglie di prosecco. È quanto hanno scoperto sabato mattina gli agenti della Polizia locale lungo via Adriatico. Ad attirare l'attenzione degli agenti un furgone Mercedes che sembrava sovraccarico.



Per questo il mezzo è stato fermato mentre dai controlli è emerso che il conducente, un ucraino che viaggiava assieme a una connazionale, stava effettuando un trasporto internazionale senza essere in possesso della licenza. Come se non bastasse il veicolo è risultato sprovvisto di impianto di refrigerazione. All'interno del furgone centinaia di panettoni, decine di prosciutti e circa 1.600 bottiglie di vino diretti in Ucraina. Il furgone è stato sequestrato.

