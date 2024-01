Palo pericolante in Tangenziale a Mestre, lavori in corso: chiuse due corsie, code di km

MESTRE - Dalla tarda mattinata di oggi, 19 gennaio 2024, il personale tecnico e quello del servizio viabilità di Concessioni Autostradali Venete (Cav) è al lavoro sulla A57 Tangenziale di Mestre, in prossimità del Raccordo per Venezia-Porto (svincolo Carbonifera), per un intervento urgente di manutenzione resosi necessario per l’inclinazione di un palo portante della catenaria di illuminazione della tangenziale. La rimozione del palo e la messa in sicurezza dell’impianto ha richiesto la chiusura di due corsie di marcia per ogni direzione: il restringimento di entrambe le carreggiate ha provocato inizialmente code di 5 chilometri in direzione Milano e di 2 chilometri in direzione Trieste, in diminuzione dal primo pomeriggio.