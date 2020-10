Padre Olinto Marella è Beato e sarà celebrato il 6 settembre. Era nato a Pellestrina

VENEZIA - Padre Olinto Marella è Beato e sarà celebrato il 6 settembre, giorno in cui ricorre la data della sua morte. L'immagine del sacerdote, il «padre dei poveri», campeggia sulla facciata della Basilica di San Petronio a Bologna. A proclamare padre Marella nell'elenco dei Beati è stato il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, su mandato di Papa Francesco dopo la dimissione del cardinal Becciu. Zuppi ha concelebrato la messa solenne, nel giorno della festa del patrono bolognese San Petronio e di San Francesco, dal sagrato della Basilica insieme, fra gli altri, al vescovo di Chioggia Adriano Tessarollo.



Don Olinto era nato a Pellestrina (Venezia). Il cardinale Zuppi ha ricordato l'impegno di padre Marella, ora Beato, a favore dei più poveri, degli ultimi, dei ragazzi. Il Papa, ha detto Zuppi in un passaggio dell'omelia, durante la sua visita a Bologna ha consegnato alla città «tre parole: pane, parole e poveri», concetti che don Olinto aveva raccolto in un unico gesto «offrendo in chiesa la colazione a tutti i poveri dopo la Messa». «A noi che ci confrontiamo con la pandemia - ha aggiunto Zuppi - Padre Marella insegna a non abituarci mai al male, a cercare risposte concrete per tutti. Siamo sulla stessa barca, tutti. Non accettiamo che nessuno sia lasciato fuori perché questo vuol dire abbandonarlo alle onde di tempeste terribili. Solo insieme possiamo uscirne». © RIPRODUZIONE RISERVATA