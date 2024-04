Malore in hotel mentre era in trasferta per lavoro: il manager padovano Gianluca Brioschi muore in Cina

PIEVE DI CURTAROLO (PADOVA) - Si è sentito male subito dopo essersi svegliato. Mentre i colleghi lo aspettavano per la colazione nella hall dell'albergo, lui, Gianluca Brioschi, 54 anni di Pieve di Curtarolo, non è arrivato all'appuntamento. Immediato l'allarme ai responsabili dell'hotel che hanno aperto la porta della stanza della struttura ricettiva di Shandong dove il professionista era impegnato per la fiera del Ghiaccio. L'hanno trovato riverso a terra privo di sensi.

Malore in hotel, chi era il manager Gianluca Brioschi

I soccorsi sono stati tempestivi, ma per il manager padovano non c'è stato nulla da fare.

Gianluca Brioschi lavorava da tempo per l'azienda Arneg di Campo San Martino, leader nel rampo del retail. Era uno dei tasselli più importanti del colosso aziendale, ora si piange la sua improvvisa scomparsa. Non appena giungerà il nullaosta, la salma verrà trasportata in Italia e affidata ai familiari del manager per organizzare le esequie. La morte del 54enne ha provocato dolore in tutta la comunità di Pieve di Curtarolo. Decine le attestazioni di vicinanza giunte alla famiglia. Originario della provincia di Verona, la vittima aveva da poco acquistato un appartamento in centro paese.