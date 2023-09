Noventa, outlet mecca dei turisti: metà degli acquisti dagli stranieri

NOVENTA DI PIAVE - L'Arena di Verona, Palazzo Ducale, le Dolomiti, le ville palladiane, le colline del Prosecco, il Delta del Po, la basilica del Santo e anche l'outlet di Noventa di Piave (Venezia). Gli scettici e i puristi storceranno il naso, ma i numeri parlano chiaro: l'ottava meraviglia del Veneto, La Mecca del turismo commerciale, è l'enorme punto vendita del gruppo McArthurGlen. Stando ai dati presentati ieri mattina a Castel Romano, casa madre capitolina del gruppo, il 50% del traffico in entrata all'outlet veneziano è costituito da turisti. «Prima del Covid, nel 2019, viaggiavamo addirittura intorno al 60% ma quest'estate siamo riusciti a tornare all'80% del nostro potenziale - spiega Maria Rosaria Palomba, marketing manager dell'outlet -. In particolare abbiamo clienti da Austria, Germania, Slovenia: un turismo di prossimità che è molto simile a quello dei locali. Un cinese, per dire, qui viene una volta all'anno, uno sloveno invece torna a ogni cambio di stagione». A livello nazionale si è contato che ogni 100 accessi in Italia, 7 finiscono a fare shopping in un outlet.

In Veneto questa statistica vede un rapporto addirittura di uno a dieci: il che significa, quindi, che a Noventa ogni anno fanno tappa due milioni di turisti.



PRAGMATICI

Per il ventennale di Castel Romano, McArturGlen ha commissionato a Doxa un'indagine sulle tendenze dei clienti degli outlet. I veneti ne escono decisamente pragmatici sulla scelta dell'outfit: le parole d'ordine in fatto di abbigliamento sono "comodo e funzionale", poco importa se non sempre alla moda. L'indagine ha analizzato le interviste di un campione di 1.700 individui (età compresa tra i 18 i 55 anni) intervistati in tutta Italia (200 in Veneto). Il dato che caratterizza gli intervistati veneti è, appunto, che il 52% (una percentuale più alta rispetto a quella nazionale) preferisce un abito funzionale a uno moderno. Il 36%, invece, ritiene l'outfit un modo per dimostrare il proprio status sociale. Il 37% dei veneti riconosce di avere più abiti del necessario (rispetto al 29% della media italiana), l'esperienza di trovare tra i propri cassetti capi con ancora il cartellino attaccato è condivisa dal 23% (dato inferiore rispetto alla media nazionale del 28%); nonostante questo, l'impressione di non avere il capo desiderato o necessario è comune al 29% degli intervistati in Veneto (rispetto al 23% del dato nazionale).

Nell'esperienza di acquisto in negozio risulta vincente la possibilità di provare i vestiti (63%), la disponibilità immediata dei capi acquistati (36%) e l'esperienza sensoriale del toccare con mano i tessuti e osservare dettagli e finiture (33%). I veneti, dunque, amano lo shopping in negozio (50%) molto più del resto degli italiani (41%). Il motivo? Nella stragrande maggioranza dei casi ragioni di prezzo (il 59% ritiene sia più conveniente) ma anche la vasta offerta di marchi e negozi (44%). Il 57% preferisce comprare in compagnia di amici e familiari di cui apprezza i consigli, e che il 44% include tra i destinatari delle proprie spese quando acquista; tuttavia, ben il 40% dei veneti sceglie di acquistare abiti e accessori solo per se stessi.