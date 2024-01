TREVISO - « Non possiamo vietare alle persone di fotografare una scarpa, ma sulla maleducazione di chi si prova una calzatur a da me e la compra online , addirittura dal mio negozio virtuale, dico no. E concordo su ciò che avviene all’estero soprattutto nei negozi di sneakers: se provi una scarpa e poi la compri ti detraggo un tot, sennò paghi la prova » . Alberto Cappelletto , titolare del noto negozio di calzature in piazza dei Signori, definisce il modello commerciale del proprio punto vendita come ibrido: il negozio fisico tiene e funziona bene, con un considerevole ritorno dopo la sbornia virtuale del Covid. Ma il negozio online, nato sette anni fa per esigenza della stessa clientela, marcia con soddisfazione. « Il segreto? Una persona addetta solo alle vendite online, la modalità di servizio e di competenza del negozio fisico. Tanto il cliente dell’online non è trevigiano, ma viene da Roma, Milano o dall’estero » .



Anzitutto, come stanno andando i saldi?

« Siamo in linea e siamo soddisfatti. Soprattutto considerando che noi non abbiamo mai fatto il black friday e siamo partiti con il 20% di sconto adesso ».



Sarebbe stato favorevole al posticipo a fine gennaio?

« Lo trovo quasi una presa in giro, visto che di fatto per moltissimi i saldi sono già iniziati a novembre. Quindi non sarebbe cambiato nulla: io capisco che i negozianti cerchino di vendere perchè devono pagare fornitori e dipendenti ma ridurre il margine è un boomerang. Poi, che vada considerato il cambio drastico di stagione è un altro discorso. Quest’anno c’è stata l’eccezionalità di un caldo assurdo fino a ottobre » .



Condivide la protesta dei suoi colleghi negozianti sulle foto?

« Non possiamo impedire di fotografare una vetrina. Sul discorso prova invece è diverso ».



Lei ha mai chiesto un fisso per provare le scarpe?

« Non l’ho fatto però ho più volte fatto notare ai clienti che non è proprio il massimo approfittare della competenza e della professionalità di un addetto alle vendite e poi comprare online. È sgradevole vedere gente che entra in maniera intenzionale per non comprare nel nostro negozio. Ci deve essere rispetto per le persone che lavorano e un minimo di decenza ».



Cosa succede all’estero?

« In tanti negozi di sneakers stanno facendo pagare la prova, nel senso che se provi e acquisti viene scalato un tot. Per me però il problema più grande riguarda i resi ».



Cosa significa?

« La gente compra senza pensare tanto si può rendere. Certo, ma il carburante, il lavoro, lo spreco di energia? Da un po’ di tempo i grandi player come Zara ed H&M fanno pagare il reso. Anche noi facciamo pagare il reso. Perchè il consumatore ha troppa libertà. Esistono magazzini pieni di roba resa da Zalando Amazon. Uno spreco pazzesco » .



Come avete messo in moto il mercato parallelo online?

« Il nostro sistema ibrido funziona molto bene. Abbiamo iniziato sette anni fa: è stato necessario perchè dai social avevamo richieste di prodotto da Roma, Milano , Catania. C’era l’esigenza di creare un sistema che potesse servire i nostri clienti magari più lontani senza alterare l’equilibrio di negozio. Il nostro sito online è una vetrina del negozio e anticipiamo la stagionalità a seconda del cliente che ci chiede scarpe necessarie al luogo in cui vive ».