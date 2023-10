"Talent day" all'Outlet di Noventa di Piave: colloqui-lampo per chi vuole trovare lavoro, massimo 10 minuti a testa

NOVENTA DI PIAVE - Opportunità di lavoro per chi aspira ad un'occupazione nel mondo della moda. Il Noventa Designer Outlet organizza per giovedì prossimo, 26 ottobre, il "Talent day", una giornata in cui coloro che sono interessati a lavorare nei negozi o nelle attività di supporto dell'Outlet, possono presentare la loro candidatura ai referenti dei brand. Negli incontri, che si svolgeranno all'Hotel Base, i partecipanti troveranno i rappresentanti delle singole aziende e faranno dei brevi colloqui, al massimo di 10 minuti, nei quali si faranno conoscere e lasceranno il proprio curriculum.

Quelli che avranno conoscenze ed esperienze in linea con i profili ricercati dai marchi presenti all'Outlet, saranno in seguito ricontattati per proseguire nella selezione.

Ad affiancare l'iniziativa promossa dalla società McArthurGlen ci sarà anche InfoJobs, la piattaforma specializzata nella ricerca di lavoro online con oltre 6,5 milioni di utenti registrati, 5.000 aziende attive e 1.000 nuove offerte ogni giorno in 20 categorie diverse. In occasione del "Talent day", InfoJobs offrirà consulenze e soluzioni per la ricerca di candidati in linea con le richieste dei vari marchi. A supporto dei partecipanti ci sarà la frequentazione di un webinar focalizzato alla realizzazione di un curriculum efficace e all'insegnamento di come presentarsi al meglio ad un colloquio di lavoro. I candidati potranno accedere a diverse offerte di lavoro, sia junior che senior, per tante professionalità: da addetto alle vendite a magazziniere, a store manager. Per informazioni: www.mcarthurglen.com e www.infojobs.it (e.fur.)