Outlet, il McArthurGlen di Noventa di Piave lancia la campagna "All of me" con gli influencer: «Essere diversi è un pregio»

NOVENTA DI PIAVE (VENEZIA) - Diversità che rendono unici e speciali, non degli alieni da additare e guardare con superiorità. E differenze che diventano punti di forza e non di debolezza. Nasce da questo concetto "I am", "Io sono", la nuova campagna firmata dal Noventa di Piave designer outlet con gli altri centri del gruppo McArthurGlen composta da alcuni cortometraggi. Dei video racconti dove sei ambasciatori del "essere diversi non è un difetto" partono dalla loro storia per raccontare come hanno vissuto alcuni momenti delicati della propria esistenza chiarendo come ciò che hanno passato invece di renderle più deboli, li hanno resi più forti.

E, di quelle che potevano essere delle debolezze, loro ne hanno fatto una bandiera diventando portavoce di un cambiamento anche attraverso i canali social.

Gli ambasciatori della diversità

Gli ambasciatori scelti sono il cantante statunitense Big Boy famoso per la partecipazione ad Amici, l’influencer e modella bionica Nina Rima, Edoardo Pinto con il suo racconto di transizione, l’attivista trans bolognese Jessica Giorgia Senesi, Tasnim Ali tiktoker che spiega l’Islam e l’atleta paralimpico trevigiano Manuel Bortuzzo. Loro si sono raccontati a Veronica Ruggeri in sei video già disponibili sui canali social dei protagonisti e su quello YouTube dell'outlet. I sei personaggi del progetto sono stati scelti per le loro capacità di parlare di sé e degli ostacoli che hanno affrontato e superato in maniera autentica facendosi promotori di positività e impegno, di passione e determinazione; focalizzati e decisi a raggiungere i propri obiettivi, che esprimono con autenticità le proprie realtà senza alcun tipo di retorica. Ragazzi e ragazze con sogni e valori, mossi dalla volontà di vivere e cambiare il mondo anche attraverso la rappresentazione della propria quotidianità al fine di diventare anche portavoce per quelle persone che in loro si possono riconoscere e, di conseguenza, da loro sentirsi comprese.