Noventa di Piave. Maxi-parcheggi e navette: Outlet pronto all'assalto per i saldi

NOVENTA - Ancora poche ore di attesa per gli appassionati dello shopping di firma: domani il via alla stagione dei saldi invernali al Noventa Designer Outlet.

E già si prospetta l'arrivo di migliaia di clienti in uno dei centri "open air" della moda più visitati d'Europa, vero e proprio catalizzatore dello shopping di classe nel Nordest, che diventa particolarmente attrattivo in occasione delle giornate degli sconti sull'abbigliamento autunno-inverno. Per questo, si ripetono le iniziative per favorire i visitatori nelle giornate dei saldi, sempre molto affollate. A cominciare da un prolungamento dell'orario di apertura. In questo fine settimana, da domani a domenica, e poi anche nel prossimo weekend, sabato 13 e domenica 14, l'Outlet osserverà uno speciale orario di apertura, dalle 9 alle 21, con inizio anticipato e chiusura posticipata di un'ora. Nelle stesse giornate, per far fronte alla notevole affluenza di visitatori, sono stati predisposti parcheggi supplementari. E' infatti prevedibile che già con gli arrivi delle prime ore del mattino siano presto occupati gli oltre 3mila stalli a ridosso dell'Outlet. E come gli anni scorsi, sono stati resi disponibili ulteriori parcheggi nella vicina zona industriale, che saranno collegati con un bus navetta gratuito e continuo all'Outlet, dalle 8 alle 22. Oltre che in auto, sarà possibile raggiungere il Noventa Designer Outlet anche in autobus da Venezia. La navetta sarà attiva negli orari usuali, con partenza da Piazzale Roma alle 9,25 e 13,25 e per il ritorno, partenza dall'Outlet alle 16,05 e 19,35. Il bus ferma anche a Mestre-Stazione e all'aeroporto Marco Polo. E' possibile acquistare i biglietti per questo servizio sia a bordo che online.



CITTADELLA DELLA MODA

Il Noventa Designer Outlet, che quest'anno compie 15 anni, si appresta ad accogliere le migliaia di visitatori, italiani ma anche tanti stranieri, alla ricerca dei capi iconici, dei look griffati a prezzo ulteriormente scontato rispetto a quello già usualmente ridotto. Lungo le vie e le piazzette su cui si snoda la cittadella della moda, si affacciano oltre 160 boutique di lusso, le vetrine dei marchi più prestigiosi della fashion e brand noti in tutto il mondo, compresa la piazzetta degli Scacchi, dove si possono trovare i negozi delle firme più celebri dello sport, oltre a 12 bar e ristoranti. E mentre i genitori si dedicano allo shopping, i bambini potranno divertirsi in uno spazio appositamente dedicato a loro. Per i più piccoli infatti sarà a disposizione "Flora's kids area", l'area gioco al chiuso per bambini dai 3 anni in su, sorvegliata e gestita da personale specializzato, che sarà aperta nelle giornate del 5, 6 e 7, e anche il 13 e 14 gennaio, con orario continuato dalle 10 alle 19.