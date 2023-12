Noventa di Piave. Outlet Noventa fa bene al Veneto: il valore aggiunto è di 274 milioni

NOVENTA DI PIAVE - Quindici anni di successi del Noventa Designer Outlet, uno degli outlet "open air" più visitati d'Europa, diventato un catalizzatore dello shopping di classe nel Nordest, secondo per importanza dei centri McArthurGlen in Italia, che quest'anno raggiungerà i 3,6 milioni di visitatori e una crescita del fatturato del 12%.

Inaugurato nel 2008, con cinque successivi ampliamenti ha raggiunto oggi una superficie di vendita complessiva di 35.500 metri quadrati in cui si trovano 170 negozi di lusso e brand noti in tutto il mondo, di cui 12 bar e ristoranti, frequentati ogni anno da milioni di visitatori. Una cittadella della moda che occupa 1250 dipendenti. Per celebrare i suoi primi 15 anni di attività, il Noventa Designer Outlet ha scelto di presentare ieri i risultati di una ricerca, condotta in collaborazione con la società di consulenza Prometeia, sul ruolo dell'Outlet nel territorio. «È un momento particolarmente rilevante per noi, uno sviluppo di lungo periodo - ha esordito Daniela Bricola, general manager del Centro -. Siamo legati al mondo del fashion, ma siamo anche un'impresa importante per il territorio. Per i 15 anni abbiamo voluto misurare i nostri numeri e la rilevanza dell'impatto sociale intorno a noi». I risultati dell'indagine indicano un impatto positivo dell'Outlet di Noventa: l'occupazione locale è aumentata dello 0,5% rispetto al 2019, con 2280 occupati tra diretti e indiretti e con più di 2 milioni di valore aggiunto addizionale generati nella regione. Complessivamente, l'Outlet genera 117 milioni di valore aggiunto che valgono quasi il 5% dell'economia del territorio e che a livello regionale significa 274 milioni, lo 0,2% dell'economia veneta. A fine 2019, prima della pandemia, l'Outlet aveva raggiunto un incremento delle vendite a due cifre e stava per toccare i 4 milioni di visitatori, con turisti stranieri che facevano acquisti per il 60% del fatturato complessivo del Centro.



RIPRESA

Nonostante la successiva flessione economica dovuta al Covid, negli ultimi anni la ripresa è stata incisiva e determinante, tanto che le previsioni di chiusura del 2023 indicano risultati eccellenti, con un afflusso di 3,6 milioni di visitatori e una previsione di crescita del fatturato del 12% in più rispetto al 2022. «La grande capacità attrattiva del turismo internazionale dell'Outlet si è dimostrata elevata - ha sottolineato Leonardo Catani di Prometeia -. Stiamo parlando di 700mila turisti stranieri che nel 2022 hanno fatto acquisti qui. Anche se sono leggermente inferiori a quelli del 2019, l'Outlet è riuscito a incrementare la propria attrattività, tanto che il 6,6% dei turisti internazionali che pernottano in Veneto, e quasi l'11% di quelli che soggiornano in albergo in provincia di Venezia, scelgono di visitare il Centro di Noventa». Immutata la presenza di turisti provenienti da Stati limitrofi come Slovenia e Croazia, ma anche di visitatori da Germania, Austria e Regno Unito. Inevitabilmente calati turisti russi e cinesi in seguito al conflitto in Ucraina e alle situazioni geopolitiche. Compensati dall'incremento dei visitatori del Sud Est asiatico e degli Usa. «Potrebbe essere una buona idea far conoscere le eccellenze manifatturiere del territorio a questi "alto spendenti" che giungono all'Outlet: anche solo intercettando l'1% di questi clienti, noi aumentiamo il Pil», ha suggerito Mirco Viotto, rappresentante di Confindustria Veneto Est. E il sindaco di Noventa di Piave, Claudio Marian, ha prospettato la trasformazione in un boulevard dell'attuale via Calnova, la strada che collega il centro del paese all'Outlet.