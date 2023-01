MESTRE - L'ospedale hub continua a trasformarsi. Mentre da un paio di mesi le imprese stanno lavorando per realizzare un nuovo grande laboratorio di analisi, all'Angelo parte ora anche la progettazione (e costruzione) della Piastra Angiografica che, sempre al piano interrato e in un'area di oltre 1.300 metri quadri, metterà insieme le due aree cardiologica e radiologica-neuroradiologica con nuove attrezzature che potenzieranno anche l'attuale attività. Un'operazione che sfiora i 5 milioni e 600mila euro - tra adeguamento degli spazi e nuove apparecchiature - e che, garantendo ovviamente l'attività quotidiana che non può fermarsi né subire rallentamenti, l'Ulss 3 conta di portare a termine entro il dicembre 2024. «Ma come limite massimo - sottolinea Chiara Berti, direttore dell'ospedale dell'Angelo - perché noi contiamo di finire anche prima».

ATTIVITÁ IN CRESCITA

«In questa piastra verranno inserite le attività che si fanno già in Emodinamica, Elettrofisiologia, Neuroradiologia e Radiologia interventistica, cioé quando si agisce direttamente mentre si effettuano gli esami, come con l'inserimento di stent o protesi senza procedere con interventi chirurgici» spiega Chiara Berti. Per le procedure a basso livello di invasività, infatti, l'ospedale di Mestre è struttura di riferimento per l'intera provincia di Venezia (cioé anche per l'Ulss 4 del Veneto orientale), concentrando all'Angelo le procedure interventistiche neuroradiologiche di trattamento dell'ictus cerebrali ischemici e quelle cardiologiche che necessitano di supporti specialistici neurologico, neurochirurgico, cardiochirurgico e di terapia intensiva specialistica.

«É in continua crescita il numero dei trattamenti degli ictus effettuati dalla Neuroradiologia per tutta la provincia - spiegano dall'Ulss 3 Serenissima -, nonché l'attività di radiologica interventistica per il trattamento di lesioni vascolari o inserimento di protesi, oltre all'attività di emodinamica ed elettrofisiologia, già storicamente molto sviluppata all'ospedale dell'Angelo». Dalla Crite (la commissione regionale per gli investimenti nella sanità) è arrivato quindi il via libera all'acquisto di un angiografo fisso in più, portando la dotazione dell'ospedale mestrino a cinque apparecchiature di questo tipo (con altre due ad uso cardiologico che verranno sostituite), più una portatile. «Con l'arrivo dei nuovi macchinari era quindi giusto procedere anche ad un riposizionamento complessivo di questo settore - aggiunge la direttrice dell'ospedale di Mestre - e, grazie anche ad altri spostamenti effettuati durante il periodo del Covid, è stata individuata questa ampia ala nella quale verrà realizzata la piastra, concentrando così anche tutto il personale tecnico ed infermieristico dedicato».

LAVORI IN CORSO

Nella Piastra Angiografica non ci saranno però solo le macchine, perché sono previste anche aree per l'osservazione dei pazienti pre e post intervento, spazi per i medici ed il personale, oltre a magazzini e vani tecnici. «È chiaro che si procederà per stralci - riprende Chiara Berti -, partendo dall'area libera vicina a quella attuale che, una volta completata, consentirà di trasferire il reparto per completare le lavorazioni sui locali attualmente occupati». La sfida, appunto, è quella di mantenere la continuità dell'attività radiologica, neuroradiologica e cardiologica, dal momento che nessun servizio può essere sospeso nemmeno per un solo giorno, e la responsabilità passerà ora a Veneta Sanitaria Finanziaria di Progetto Spa, cioé la società concessionaria dell'ospedale. «Ora i progettisti stanno dettagliando le fasi che ci aspettano - conclude Chiara Berti - per un'operazione che verrà conclusa entro il dicembre 2024, come limite massimo trattandosi di fondi previsti dal Pnrr, anche se noi contiamo di terminare la Piastra più rapidamente».