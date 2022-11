Paura a Oriago, si chiude in auto e tenta di farsi esplodere con bombola del gas e tanica di benzina. I carabinieri lo convincono a rinunciare

ORIAGO - Paura a Oriago, si chiude in auto e tenta di farsi esplodere con una bombola del gas e una tanica di benzina. I carabinieri lo convincono a desistere. Erano le 10 circa di stamattina quando la Centrale Operativa dei Carabinieri di Venezia ha ricevuto la segnalazione che presso il parcheggio della stazione ferroviaria “Porta Ovest” a Oriago di Mira, un uomo di circa 50 anni si è chiuso nella sua auto, al cui interno aveva posizionato una bombola del gas e una tanica di benzina, minacciando di farsi esplodere.

Al fine di preservare l’incolumità della cittadinanza e dei viaggiatori, l’area è stata immediatamente sgomberata e cinturata dai militari dell’Arma e la vicina linea ferroviaria è stata temporaneamente interrotta per evitare pericoli per i convogli in transito. Sul posto, in linea con le procedure operative previste in questi casi, oltre a una squadra dei vigili del fuoco di Mestre e al personale sanitario 118, sono stati fatti intervenire i militari di una Squadra Operativa di Supporto del 4° Battaglione dei carabinieri di Mestre e un militare negoziatore del Comando Provinciale dei carabinieri di Venezia che, in stretta collaborazione con i carabinieri della tenenza locale, sono riusciti a convincere l’uomo a scendere dal veicolo, affidandolo poi alle cure dei sanitari per il necessario supporto psicologico. Il gesto disperato dell’uomo sarebbe dovuto a vicende personali.

Il dialogo instaurato dai militari sin dalle prime fasi con l’uomo ha consentito di evitare il peggio.