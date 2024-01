VIGONOVO - TORREGLIA - Omicidio Cecchettin, convocazione per la perizia il 17 gennaio: analisi su sangue, oggetti sequestrati, pc e smartphone. La procura ha notificato oggi, sabato 13 gennaio, la convocazione per l'affidamento delle perizie sull'omicidio cecchettin: verranno effettuate analisi su sangue, oggetti sequestrati, pc e smartphone.

L'incarico avrà luogo il 17 gennaio: la procura nominerà il colonnello Giampietro Lago (comandante dei Ris) e il maresciallo Gibin per la perizia informatica.

Parteciperanno per nominare i propri consulenti, i difensori di Filippo Turetta e gli avvocati delle parti offese: Stefano Tigani per il padre, Nicodemo per la sorella, Piero Coluccio per il fratello e la zia di Giulia e Antonio Cozza per la nonna.

L'oggetto della consulenza

L'oggetto della consulenza sono gli accertamenti scientifici, con particolare riferimento agli accertamenti genetici e a quelli relativi all'analisi delle tracce biologiche e dattiloscopici sul materiale e sui reperti prelevati nel corso dell'attività d'indagine tra cui quelli prelevati sull'indagato e sul materiale rinvenuto nel luogo di ritrovamento del cadavere di Giulia.

Accertamenti di comparazione chimico merceologica tra i frammenti di nastro adesivo repertati e il rotolo di nastro ritenuto d'interesse per la comparazione.

Turetta in carcere

Filippo Turetta, il 22enne di Torreglia, è indagato attualmente detenuto nel carcere di Verona Montorio per aver ucciso Giulia Cecchettin con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di una persona con la quale era legato da relazione affettiva.