Giulia, Gino Cecchettin ospite da Fazio a Che tempo che fa a un mese dall'omicidio della figlia

VIGONOVO - Gino Cecchettin ospite da Fazio a Che tempo che fa a un mese dall'omicidio della figlia. Stasera, domenica 10 dicembre, il papà di Giulia Cecchettin - la 22enne di Vigonovo uccisa lo scorso 11 novembre dall'ex fidanzato Filippo Turetta - sarà intervistato da Fabio Fazio in diretta su 9 a un mese dalla tragedia che ha colpito la sua famiglia.

L'omicidio efferato di Giulia ha avuto un'eco nazionale, oltre diecimila persone hanno partecipato al funerale a Padova, celebrato nella Basilica di Santa Giustina.

Una marea umana, donne, uomini, bambini, hanno salutato in Prato della Valle la studentessa di Vigonovo uccisa perché voleva essere libera.

La battaglia di papà Gino

Giulia Cecchettin è la 105esima vittima di femminicidio in Italia nel 2023. Papà Gino ha detto di voler trasformare il dolore in qualcosa di costruttivo, per questa ragione si batterà per sensibilizzare i giovani alla lotta contro la violenza sulle donne. E proprio durante la trasmissione, che inizierà intorno alle 19.30, Gino parlerà della sua battaglia.