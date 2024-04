Lilli Gruber da Fazio a Che Tempo Che fa: «Le ragazzine vogliono ricorrere alla chirurgia plastica genitale per assomigliare alle pornostar»

Lilli Gruber ha partecipato all’ultima puntata di “Che Tempo Che Fa” per presentare il suo nuovo libro “Non farti fottere – Come il supermercato del porno online ti ruba fantasia, desiderio e dati personali”.

Il titolo non lascia dubbi: è una analisi di cosa accade agli utenti che visitano i siti porno e non solo.

I desideri delle ragazze

«La professoressa Graziottin, ginecologa e oncologa – spiega la Gruber – mi ha raccontato, tra le altre cose, che c’è un aumento di ragazze che vogliono ricorrere alla chirurgia plastica genitale perché o i loro fidanzati glielo chiedono ma anche loro, perché ormai anche le ragazze vedono i porno, vedono queste vagine rasate, vogliono essere depilate così e vogliono che da un punto di vista estetico sia come quella delle pornostar”.

“Le grandi piattaforme hard, come XVideos, XNXX, xHamster e Pornhub, sono tra i siti più visitati in assoluto. Il problema è l’accesso ai minorenni. Se un adulto vuole vedere sette ore di film porno sono fatti suoi, ammesso che faccia bene. Noi facciamo passare l’educazione sessuale attraverso il porno tra i giovani. La media dei minorenni è tra i 10 e i 12 anni quando ha il primo accesso ai porno. Il 30% che passa sulle nostre connessioni Internet sono immagini esplicite. Indovinate chi sono le protagoniste principali del porno online? – ha chiesto la giornalista – Le donne, che hanno un ruolo degradante, sono sottomesse, malmenate. Il tema concerne tutti. Non possiamo delegare al porno l’educazione sessuale e sentimentale dei nostri ragazzi (…) Così si costruisce un immaginario pericolosissimo. Io non demonizzo nulla, voglio solo consapevolezza. Possiamo avere l’educazione sessuale e sentimentale nelle scuole come materia d’obbligo? Per favore, politici, date l’educazione sessuale come materia obbligatoria nelle scuole italiane”.