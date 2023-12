Filippo Turetta, gli psicologi che lo hanno seguito prima dell'omicidio di Giulia Cecchettin saranno interrogati

Gli psicologi di Filippo Turetta saranno ascoltati dai carabinieri di Venezia. Lo ha deciso l'autorità giudiziaria anche per ricostruire movimenti e riflessioni del ragazzo che ha ucciso la fidanzata Giulia Cecchettin. Il primo appuntamento, prenotato dallo stesso Filippo ad inizio settembre, si era poi effettivamente tenuto il 22 dello stesso mese. Turetta a quel primo colloquio ne aveva fatti seguire degli altri, probabilmente a causa della storia che Giulia aveva voluto troncare. Gli altri appuntamenti il 3, il 17 e il 27 ottobre e poi quello del 4 novembre, l'ultimo. Era prenotata un'altra seduta, il 17 novembre, alla quale ovviamente non si è mai presentato perché era in fuga dopo aver ucciso a coltellate Giulia.

Il segreto professionale

L'ordine degli psicologi obbliga i professionisti a mantenere il segreto professionale, tranne nei casi in cui sia una legge superiore nella gerarchia del diritto delle fonti a richiederlo. È l'articolo 11 a spiegarlo: «Lo psicologo non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti». E l'articolo successivo, il 12, parla proprio della testimonianza di fatti cui è venuto a conoscenza per il suo lavoro. «Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale. Ma può derogare all’obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione». O nel caso in cui sia il giudice a ordinarlo.

La ricostruzione

L'obiettivo degli inquirenti è ricostruire le difficoltà relazionali e quelle legate al proprio percorso di studi di Filippo Turetta. Nei colloqui potrebbe esserci stato qualche elemento utile in fase processuale. Anche perché provare la premeditazione vorrebbe dire appaltare l'ergastolo. La difesa invece potrebbe richiedere una consulenza psichiatrica in virtù dei disturbi precedenti, per valutare eventuali sconti di pena legati a vizio totale o parziale di mente.

I messaggi

Di certo quella ossessione e senso di possessività erano diventati una malattia.

Di cui la stessa Giulia si era accorta (e lo testimoniano gli audio mandati alle amiche) tanto che pare sia stata proprio lei a consigliare all'ex fidanzato di farsi seguire da uno specialista. L'ultima testimonianza sono i messaggi mandati su Whatsapp da Filippo a Elena, la sorella di Giulia. «Ciao scusa, puoi far accendere il telefono alla Giulia e farglielo lasciare acceso?», scriveva Filippo. Al "no" di Elena, replicava: «Perché?! Non è giusto, non può non badarmi per tutte queste ore. Mi aveva promesso ieri che mi scriveva durante la giornata... Dille almeno che le ho scritto».