ERACLEA - Eraclea-Bologna andata e ritorno. È il mesto viaggio compiuto da Silvana Dervishi, 40 anni compiuti lo scorso giugno, moglie e ora vedova di Ilir, il compagno di una vita, ucciso a 47 anni dopo essere stato colpito all'addome probabilmente con 7-8 colpi di cacciavite mentre si trovava a bordo di una Renault Captur. A lei ieri è spettato il triste compito del riconoscimento della salma del marito. Ad accompagnarla sono stati il fratello e il padre di Ilir, corsi a Eraclea appena informati della tragedia. Il primo è volato in Italia dall'America, il secondo è arrivato dall'Albania. Entrambi sono giunti il prima possibile nella casa di Ilir e Silvana in via Boccaccio, un tranquillo quartiere residenziale che si trova a poca distanza dal centro.

L'INCIDENTE

Le prime notizie rimbalzate da Bologna facevano riferimento ad una tragedia della strada, a un incidente avvenuto lungo la A13, all'altezza del quartiere Navile. L'auto su cui viaggiava Ilir, una Renault Captur, guidata da un connazionale, Miri Gurra di 34 anni, era schizzata contro la macchina che la precedeva, finendo fuori strada. Il 34enne era stato estratto illeso. Dervashi, invece, era morto. Ma gli agenti della Polizia stradale di Altedo avevano capito che le ferite sull'addome del 47enne non erano compatibili con l'incidente. Ieri mattina la svolta con l'arresto del 34enne con l'accusa di omicidio e un epilogo che ha reso la vicenda ancora più drammatica oltre che più difficile da comprendere. Ed è stato in questo contesto che la donna, assieme al cognato e al suocero, attorno alle 11 è partita per Bologna dove nel primo pomeriggio ha compiuto gli adempimenti burocratici previsti dalla legge. Poco prima delle 18 il ritorno a Eraclea, tra lacrime e silenzio. «Eravamo convinti che si trattasse di un incidente, per noi è stato uno choc», si limitano a dire i familiari della vittima. Appena scesa dall'auto, Silvana è entrata nella casa, un'elegante villetta che Ilir aveva restaurato con le sue mani. A stringerla in un forte abbraccio i parenti più stretti, gli stessi che domenica sono corsi nella casa della coppia senza lasciarla un solo momento e cercando di alleviare il dolore della donna e quello dei loro due figli, Noel e Grajsi, di 9 e 14 anni. Per lo stesso motivo ieri, c'è stato il continuo via-vai di parenti e amici di famiglia. Poca la voglia di parlare. A emergere però è il ritratto di una coppia affiatata, che si era sposata nel 2002 in Albania e che in Italia, a Eraclea in particolare, si era ricostruita una vita con una famiglia ora piegata dal dolore.

«Ilir era in Italia da vent'anni ricordano alcuni parenti era molto legato alla moglie e ai due figli. Non sappiamo cosa sia accaduto. Sappiamo solo che doveva andare a Firenze con degli amici. L'amico che era con lui in auto? Non lo conosciamo, non sappiamo cosa sia successo».

Tante in queste ore le testimonianze di cordoglio arrivate ai famigliari, anche ieri mattina, quando prima della partenza per Bologna si sono recati in municipio per richiedere alcuni documenti. «In molti ci hanno manifestato il loro dolore proseguono gli amici Già è difficile nel caso di un incidente, quello che è emerso dopo è terribile». Tutti vogliono ricordare Ilir come un bravo marito, padre e lavoratore. «Si era integrato bene a Eraclea concludono i famigliari Qui viveva da vent'anni. Era un operaio edile molto apprezzato, puntuale e apprezzato. Aveva restaurato di recente anche casa propria. Adorava i figli, faceva tutto per loro. Negli ultimi tempi lavorava come autotrasportatore per una ditta di alimenti della zona, era una persona buona». La data dei funerali non è ancora stata fissata, prima bisognerà attendere il nulla osta della magistratura. Appena ci sarà il via libera, verrà effettuato il trasferimento della salma a Eraclea dove poi si terrà il funerale.