ERACLEA (VENEZIA) - «È uno di quei libri che dovrebbero introdurre anche nelle scuole: non lo dico solo perché condivido in toto ogni suo pensiero, ma anche perché l’ho letto». Un post che difficilmente poteva passare inosservato, tanto più che a scriverlo nella propria pagina Facebook è stata la sindaca di Eraclea Nadia Zanchin. Le sue parole sono tutte riferite al libro di Roberto Vannacci, generale e autore de “Il mondo al contrario”, testo che lo stesso autore ha presentato mercoledì sera a San Donà al centro culturale “Da Vinci” di piazza Indipendenza di fronte ad una platea da tutto esaurito. Seduta tra il pubblico anche la prima cittadina di Eraclea, eletta con una lista civica di centrodestra (“Eraclea c’è”) e oggi vicina a Fratelli d’Italia, che al termine della serata, attraverso la sua pagina social, si è complimentata con gli organizzatori lanciando appunto la sua proposta.

LE REAZIONI

Quanto è bastato per innescare una sequela di reazioni e l’ennesima polemica politica. Tra i primi ad esternare critiche e perplessità è stato Antonio Lunardelli, portavoce del Movimento 5 Stelle di Jesolo, spesso in contrasto proprio con la prima cittadina di Eraclea. «L’idea che in una scuola si faccia entrare un tale libro pieno di frasi intolleranti, omofobe e sessiste – attacca l’esponente pentastellato - ritengo sia un offesa, non solo per i cittadini, ma soprattutto per quegli insegnanti impegnati ogni giorno a insegnare non solo le materie di rito ma anche il valore dell’empatia, del rispetto e della cultura. Non sono minimamente d’accordo con questa proposta, non so a Eraclea quanti la condividano». E proprio a Eraclea è caustica Morena Causin, ex insegnante, attuale capogruppo di “Impegno civico per Eraclea”, lista civica di centrosinistra, che ha rincarato la dose contro la prima cittadina: «Se la sindaca avesse letto quel libro – dice Causin – avrebbe letto anche la nota che definisce questo libro “per adulti”. Pensare di portare a scuola certe idee che definisco anacronistiche e fuori dal tempo credo sia aberrante. Sono concetti lontani dall’idea di nuovo e di quello che abbiamo raggiunto in questi anni, mi stupisce che sia una donna a sostenere certe proposte. Francamente è difficile capire questa presa di posizione che va “contromano” rispetto allo sviluppo di una società che dovrebbe essere fatta di rispetto, solidarietà ed uguaglianza. Suggerisco di studiare di più la storia, soprattutto quella contemporanea». Sulla stessa linea Danilo Biondi, capogruppo di “Vivere Eraclea”, altra lista di opposizione: «Probabilmente alla nostra sindaca – sono le sue parole – quel libro è piaciuto ma a tante altre persone l’effetto è stato contrario. Credo che un sindaco debba fare attenzione quando fa delle proposte, visto che rappresenta tutta la cittadinanza. Mi chiedo poi a che titolo ha voluto lanciare una simile idea».

LA REPLICA

Stizzita la risposta della diretta interessata. «Non condivido il fatto che ogni mia parola venga strumentalizzata per fare polemica e magari ottenere un qualche forma di visibilità – ribatte la sindaca Zanchin - aggiungo che per me la politica dovrebbe rimanere fuori dalle scuole. Ma dal momento che qualcuno l’ha fatta entrare, spesso e volentieri con un pensiero legato alla sinistra, allora è giusto che sia anche l’altra faccia della medaglia. Per questo ho detto che il libro del generale Vannacci dovrebbe essere letto anche a scuola. Personalmente non precludo nulla: sono liberale ma sono per il rispetto delle regole. Se poi vogliamo che i ragazzi siano liberi di fare le loro scelte, allora è giusto che gli stessi possano ascoltare tutte le parti in causa». L’ultima stilettata arriva invece al portavoce del M5s: «Non è di Eraclea ma è spesso contrario alle nostre posizioni – conclude Zanchin – eppure con la sottoscritta non si è mai confrontato».