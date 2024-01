Paese che vai, reazioni che trovi: da una parte la presentazione e la contropresentazione, dall'altra il cambio di sede a causa delle proteste. A far discutere è sempre Roberto Vannacci, il generale autore del controverso "Il mondo al contrario". Un libro autopubblicato, osannato da coloro che in lui vedono un paladino della libertà di espressione contro il cosiddetto "pensiero unico della sinistra", da altri accusato di propagandare la solita triade "Dio, patria, famiglia" in salsa razzista e omofoba.