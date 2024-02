Olimpiadi della cucina 2024: a Stoccarda si sfidano più di 1200 cuochi da 55 nazioni. Chi sono i veneti in gara

L'Olimpiade der Cocke si svolge a Stoccarda dal 2 al 7 febbraio 2024. Va in scena ogni 4 anni ed è il concorso più importante per un cuoco. Quest'anno vi partecipano 55 nazioni, più di 1200 frofessionisti, 24 squadre Nazionali Senior e 29 Nazionali junior, 22 Community Catering Team, 24 regional Team, più di 500 concorrenti individualisti per sculture Artistiche, 17 cucine per le competizioni, più di 7000 menù preparati in totale.

Il giorno 2 febbraio ci sarà l' inaugurazione con l' accensione del braciere olimpico, il giorno 3 febbraio iniziano le competizioni per 4 giorni, il giorno 7 febbraio ci sarà la proclamazione dei campioni Olimpici e la cerimonia di chiusura.

L’associazione Assocuochi Serenissima con i suoi cuochi associati gareggia come individualisti con opere pronte fatte con zucche, formaggi, spezie, pasta di sale e zucchero.

I 4 veneziani:

-Domenico Palazzo ( Hotel Rivamare), gareggia in categoria D1 con un'opera in pasta di sale;

-Fedrigo Claudio ( Hotel Cambridge) gareggia in categoria D1 con due opere, una fatta con spezie e una con formaggi intagliato;

-Matteo Padoan ( Hotel Rosanna) categoria D1, con due opere, una di formaggi intagliato e una di zucche intagliato;

-Mauro Cattelan (Hotel Edera) categoria D1, con 2 opere, 1 di formaggi intagliato e 1 di zucche intagliato.

Poi ci sono Massimo Lorenzoni (Padova) categoria D2, con un opera in zucchero pastigliaccio, Daniele Selle (Belluno), categoria D1, con un'opera di formaggio intagliato e Fabrizio Frongia ( Piemontese d'origine trevigiano D'adozione) categoria culinary art, con un menu completo presentato freddo.



Dopo i notevoli successi ottenuti dalla Nazionale Italiana Cuochi (NIC) nel 2022, tra cui l'oro nella Categoria Senior e l'argento nelle Categorie Junior e Pastry al Global Chef Challenge di Abu Dhabi, nonché la medaglia d'oro nello Chef Table alla Culinary World Cup di Lussemburgo, il Team Italia è ancora presente e grintoso. Ha continuato senza sosta a prepararsi per dimostrare ancora una volta il proprio valore e rappresentare l'Italia con onore nelle più prestigiose competizioni gastronomiche internazionali.

Per la preparazione alla gara sono state organizzate serate imperdibili per simulare la prova che il nostro Team dovrà affrontare durante le IKA/Olimpiadi della Cucina a Stoccarda a febbraio 2024. Questa competizione internazionale di arte culinaria si tiene ogni quattro anni ed è la più antica, grande e diversificata del mondo, in cui squadre di chef professionisti da tutto il mondo si sfidano per conquistare l'oro olimpico.

Una delle sfide che il Team Italia affronterà è il "National Restaurant des Nations", un menu degustazione di tre portate da realizzare per 110 ospiti. Il punteggio ottenuto determinerà se l'Italia salirà sul podio anche in questa nuova competizione internazionale.