VENEZIA - Più di 1200 professionisti, 24 squadre Nazionali Senior e 29 Nazionali junior, 22 Community Catering Team, 24 regional Team, più di 500 concorrenti individualisti per sculture Artistiche, 17 cucine per le competizioni, più di 7000 menù preparati in totale. Al via a Stoccarda le Olimpiadi della cucina 2024: il 2 febbraio l' inaugurazione con l'accensione del braciere olimpico e il 3 febbraio si entrerà nel vivo delle competizioni per 4 giorni.

L’associazione Assocuochi Serenissima con i suoi cuochi associati gareggia come individualisti con opere pronte fatte con zucche, formaggi, spezie, pasta di sale e zucchero. Ecco i quattro veneziani in sfida: Domenico Palazzo ( Hotel Rivamare), gareggia in categoria D1 con 1 opera in pasta di sale, Fedrigo Claudio ( Hotel Cambridge) gareggia in categoria D1 con 2 opere, 1 fatta con spezie e una con formaggi intagliato, Matteo Padoan ( Hotel Rosanna) categoria D1, con 2 opere, 1 di formaggi intagliato e 1 di zucche intagliato, Mauro Cattelan (Hotel Edera) categoria dD1, con 2 opere, 1 di formaggi intagliato e 1 di zucche intagliato. Da Padova, invece, ci sarà Massimo Lorenzoni, categoria D2, con un opera in zucchero pastigliaccio e da Belluno , categoria D1, con 1 opera di formaggio intagliato,

Fabrizio Frongia ( Piemontese d'origine trevigiano D'adozione) categoria culinary art, con un menu completo presentato freddo.