A Stoccarda partono le Olimpiadi della cucina: ecco tutti i veneti protagonisti Video

L'Olimpiade der Cocke si svolge a Stoccarda dal 2 al 7 febbraio 2024, si svolge ogni 4 anni ed è il concorso più importante per un cuoco.

L’associazione Assocuochi Serenissima con i suoi cuochi associati gareggia come individualisti con opere pronte fatte con zucche, formaggi, spezie, pasta di sale e zucchero.

I 4 veneziani: Domenico Palazzo ( Hotel Rivamare), gareggia in categoria D1 con 1 opera in pasta di sale, Fedrigo Claudio ( Hotel Cambridge) gareggia in categoria D1 con 2 opere, 1 fatta con spezie e una con formaggi intagliato, Matteo Padoan ( Hotel Rosanna) categoria D1, con 2 opere, 1 di formaggi intagliato e 1 di zucche intagliato, Mauro Cattelan (Hotel Edera) categoria dD1, con 2 opere, 1 di formaggi intagliato e 1 di zucche intagliato. Poi ci sono Massimo Lorenzoni (Padova) categoria D2, con un opera in zucchero pastigliaccio, Daniele Selle (Belluno), categoria D1, con un'opera di formaggio intagliato, Fabrizio Frongia ( Piemontese d'origine trevigiano D'adozione) categoria culinary art, con un menu completo presentato freddo.