Venezia, i movimenti per la casa occupano il Consiglio comunale: bagarre in aula Video

VENEZIA - I movimenti per la casa occupano il Consiglio comunale: bagarre in aula. Questa mattina, martedì 9 aprile, un gruppo di manifestanti facenti capo ad Asc, l'assemblea sociale per la casa, ha occupato l'aula in cui era in corso il Consiglio comunale a Ca' Loredan. Presente in quel momento la presidente del Consiglio Ermelinda Damiano. Il gruppo ha occupato gli scranni della giunta e ha indetto una conferenza stampa sul diritto all'abitare. (video di Manuel Vecchina)