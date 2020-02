Il Comune chiede di spostarsi con i mezzi pubblici e la qualità dell'aria migliora

PORTOGRUARO - Migliora la qualità dell'aria a Portogruaro, il Comune chiede alla popolazione di usare i mezzi pubblici per spostarsi. Da peggio di Marghera a migliore di altre località, in riva al Lemene a quanto pare le polveri sottili non sono più un problema. La situazione polveri sottili e la qualità dell'aria a Portogruaro, in base al bollettino Arpav, infatti mostra in questi giorni una condizione che è comune, a tratti migliore, a quella del resto di tutta la Città Metropolitana e del comprensorio del Bacino Padano in generale. In base all'Accordo di Programma di giugno 2017, per il miglioramento della qualità dell'aria, le regioni della Pianura Padana presentano specifiche condizioni orografiche e meteoclimatiche (con scarsità di venti, instaurarsi di situazioni di inversione termica) che favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, polveri sottili in particolare. "Per il Portogruarese, quindi, si raccomandano le precauzioni solitamente indicate - spiegano dal Comune - Tra queste il controllo delle temperature negli edifici, l’utilizzo dell'autovettura solo quando serve, preferendo l'impiego di mezzi pubblici o, quando possibile, la bicicletta o gli spostamenti a piedi. Occorre ricordarsi di spegnere il motore dei veicoli quando si è in sosta ed evitare, per quanto possibile, in particolar modo se si possiede un impianto di riscaldamento alternativo, di utilizzare biomasse". © RIPRODUZIONE RISERVATA