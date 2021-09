Auto finisce fuori strada e si schianta contro un palo di cemento: due feriti gravi

NOVENTA DI PIAVE (VENEZIA) - Incidente alle 21:10 di domenica 5 settembre in Via Santa Maria di Campagna, a Noventa di Piave. Un'auto è uscita di strada: due feriti. I pompieri arrivati da San Donà, hanno messo in sicurezza l’Alfa Romeo Giulia finita fuoristrada contro un palo di cemento ed estratto i due occupanti, che sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem, i feriti sono stati stabilizzati e trasportati in ospedale in codice rosso. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 23 circa.