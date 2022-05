Fuga di gas in centro a Noventa di Piave: tre famiglie evacuate e zona isolata

NOVENTA DI PIAVE - Fuga di gas oggi nel centro di Noventa di Piave: tre le famiglie evacuate per precauzione. Sul posto i tecnici Italgas, che hanno già provveduto a individuare la zona del guasto e stanno intervenendo per ripararlo. La perdita dalla rete interessa la via proprio di fronte alla chiesa.

Sul posto anche carabinieri, polizia locale e Guardia di Finanza, che hanno provveduto a isolare il centro per consentire l'individuazione della zona del guasto. Le tre famiglia evacuate in via precuzionale poranno fare ritorno già nella prossime ore nelle proprie abitazioni.