La “resistenza” degli ultimi irriducibili no vax:

di Fulvio Fenzo

MESTRE - Resistere, resistere, resistere. Perché in ballo - anche se questo è solo un punto di vista - per loro c’è la salute dei propri figli. E così, sebbene dalla prossima settimana scatteranno le esclusioni da asili nido e scuole dell’infanzia dei bimbi non vaccinati, oppure le sanzioni ai genitori di alunni delle scuole dell’obbligo ancora scoperti, c’è chi non ci pensa minimamente a mettere in regola i propri figli. E le tecniche di resistenza, ormai da mesi, sono quelle di “prendere tempo”. Più tempo possibile.Carla (nome di fantasia) ha due figli che frequentano un paio di scuole del Miranese, uno alla materna e l’altro la primaria. Entrambi, in accordo con il padre, completamente non vaccinati. «Non li abbiamo vaccinati e non abbiamo nessuna intenzione di farli vaccinare - racconta -. Sappiamo bene che per il grande ci arriverà una multa da pagare, anche se nessuno ci sa ancora dire a quanto ammonterà, e che il piccolo rischia di essere estromesso dalla materna. Ma noi andiamo avanti».