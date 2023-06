Vede i nipotini in difficoltà in mare, il nonno si tuffa per salvarli ma annaspa: è grave in ospedale

CAORLE - Vede i nipotini in difficoltà mentre fanno il bagno in mare: un, rischia di annegare. Nuovo allarme oggi, giovedì 29 giugno verso le 16:30, per un annegamento a Caorle . Nello specchio d'acqua antistante lungomare Trieste a Caorle stavano facendo il bagno due ragazzini. Tutto sembrava filare per il liscio quando però i due giovanissimi si sono allarmati non riuscendo più a recuperare la riva. Vedendoli in difficoltà il nonno, 73 anni, non ci ha pensato un attimo e si è tuffato in mare. Intanto anche i bagnini di salvataggio si sono attivati. Portati i due ragazzini a riva, i soccorritori hanno dovuto lanciarsi nuovamente in acqua per soccorrere l'anziano uomo. Il 73enne infatti ha iniziato ad annaspare bevendo abbondantemente acqua. A quel punto è scattato l'allarme anche al 118 che ha inviato sul posto i sanitari del Punto di primo intervento di Caorle con i colleghi di Treviso arrivati in elicottero. L'uomo è stato portato a riva con la sindrome di annegamento. Per lui si è reso necessario il trasferimento in ospedale a Portogruaro con