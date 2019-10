Live acustico dei Negrita a Venezia: appuntamento per sabato 19 ottobre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Un concerto dei Negrita nell'Abbazia della Misericordia di Venezia. Il gruppo proporrà un concerto in versione acustica. Un evento unico quindi che coinvolge il trio di musicisti di Arezzo, per poi proseguire con il concerto dei Negrita e concludersi a notte fonda con il Dj Set di Pisti e Pau. L'appuntamento nell'abbazia di Venezia è per sabato 19 ottobre, con il concerto che darà di fatto il via alla prima edizione di Medicine Rocks, un evento musicale e di intrattenimento organizzato con un preciso fine benefico. L'iniziativa, che è articolata in due momenti distinti, è finalizzata infatti alla raccolta di fondi in favore della ricerca sull'immuno-terapia e la medicina rigenerativa. Il primo evento si svolgerà oggi appunto a Venezia, mentre il secondo appuntamento si terrà all'Alcatraz di Milano il prossimo 26 novembre. Entrambi gli incontri rientrano in un unico progetto: un tributo musicale dedicato alla memoria di Tomaso Cavanna, il discografico e produttore di eventi, tra cui il Jova Beach Party della scorsa estate, scomparso a 44 anni ad agosto. La prima parte delle iniziative si svolgeranno a Venezia questa sera che è la città natale di Cavanna, mentre la seconda parte sarà a Milano dove aveva sviluppato la sua attività imprenditoriale legata al mondo della musica. A sostenere l'iniziativa Edy Campo, compagna di una vita di Tomaso, Marco Balich e l'amico storico Inti Ligabue.