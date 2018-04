Bar e negozi cinesi, l'altra faccia del boom. Sono 138 i locali con gli occhi a mandorla

di Michele Fullin

VENEZIA - I cinesi fanno il boom in città , ma non troppo. Perché contrariamente a quanto si possa pensare, idi proprietà di cinesi sono attualmente, su un totale dioperanti a Venezia (città storica senza isole), che significa il 12,7 per cento. Idi pelletterie sono invecesu un totale di, il. Ciò che colpisce maggiormente è l'incremento: nel, infatti, la presenza cinese a Venezia era limitata apubblici esercizi, per lo più ristoranti etnici e i primi bar passati di mano nel corso degli anni. Meno ancora i negozi: solamente due. Nel primo decennio si verifica un vero e proprio, durante il quale sono passate di mano molte attività, spesso negozi al servizio della cittadinanza poi riconvertiti rapidamente in punti vendita di souvenir, borse, accessori.