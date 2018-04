Osterie storiche addio, ma Roberto ha deciso di andare controcorrente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - (r.ros.)per mantenere fede alla sua filosofia, al principio morale che per 40 anni lo ha guidato dietro al bancone della sua osteria.Dal gennaio del 1978 fino al gennaio del 2018, 40 anni tondi tondi, è stato il proprietario, il volto, l'amico, l'oste di fiducia dell'Enoteca che ha preso il suo nome ma che alla ragione sociale è conosciuta come Cantina Aziende Agricole in Rio Morto a Cannaregio. Ora Roby ha passato la mano, c'è una nuova gestione, ma dentro non è cambiato nulla, si parla ancora in veneziano. «Avevo 21 anni e avevo già fatto altri lavori racconta Roberto Un giorno venni a sapere quasi per caso che l'osteria era in vendita. L'idea mi stimolava. Una cosa tutta mia. Ne parlai a casa, approvarono e mi diedero anche una mano. Certo altri tempi: il cliente era soprattutto il veneziano, lo spazzino che alle 8.30 del mattino apriva con me l'osteria e si mangiava la trippa con un rosso, operai, portuali, muratori e tanti frequentatori di questa zona di Venezia che era fatta solo di veneziani»...