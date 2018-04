Da 30 a 200 gruppi al giorno scaricati dai bus turistici: sono tutti asiatici

di Vettor Maria Corsetti

VENEZIA -e nei momenti più caldi possono raggiungere anche la ragguardevole cifra di. Tutti(e in subordine giapponesi), non quantificabili all'interno degliche giungono quotidianamente al Tronchetto. E mai seriamente monitorati, dal momento che almeno per ora Avm può al massimo fare riferimento al numero di mezzi stazionanti in isola, ma non approfondire il numero dei loro passeggeri. A denunciare la situazione è Andrea Gersich, presidente dei Tolomazzi, l'associazione che riunisce la maggior parte delle agenzie di viaggio ancora operative nella città storica (fra i tredici e i quattordici aderenti). «Il fatto in sé è grave - spiega - perché questo numero ragguardevole di visitatori rientrano a pieno titolo nel cosiddetto e mai troppo contestato mordi-e-fuggi, e per ora rimangono estranei a ogni forma di contabilizzazione. A Venezia ci rimangono al massimo per tre ore, con tour ridotti all'osso portati a sei o sette ore se a cinesi e coreani si sostituiscono i giapponesi. E non meno preoccupante è la constatazione che queste persone pretendono esclusivamente tour leader della loro nazionalità, perlopiù non autorizzati e dotati di una cultura locale a dir poco improvvisata»...