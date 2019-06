Nave de Vero, 4 venerdì di grandi concerti jazz, via con Patti Austin

MARGHERA - Il grande jazz mondiale ritorna anche quest’anno a Nave de Vero con la rassegna musicale Nave de Vero in Jazz, giunta ormai alla sesta edizione: dal 2014 a oggi il palco di Piazza de Vero ha ospitato musicisti di fama nazionale e internazionale e anche il 2019 promette musica e spettacoli di altissimo livello.



Patti Austin & Trio, The Brian McKnight 4, Dianne Reeves e Antonio Faraò Eklektik saranno i protagonisti del festival - annunciati ieri, durante il concerto degli Incongnito - che tutti i venerdì sera di luglio, a partire dal 5 luglio, alle ore 21.30, trasformerà Nave de Vero nel più grande jazz club del Veneto. Un programma di quattro serate pensate non solo per gli appassionati del genere, ma per tutti quelli che vogliono godersi una serata in un’atmosfera unica e coinvolgente.



QUATTRO SERATE

Si comincia venerdì 5 luglio con il concerto della leggenda del jazz Patti Austin & Trio: cantante, cantautrice e vocalist statunitense, con sedici album da solista al suo attivo, Patti Austin è certamente una delle artiste più apprezzate in tutto il mondo, con un repertorio che attraversa tutti i generi musicali, dal jazz al pop all’R&B. Vincitrice di un Grammy per il Miglior Album di Jazz Vocale e nominata a un Oscar per la Miglior Canzone con il brano “How Do You Keep the Music Playing?” insieme a James Ingram, Patti Austin è costantemente impegnata in tour mondiali con diverse band per incontrare ogni volta i gusti e le esigenze del suo variegatissimo pubblico.



Venerdì 12 luglio sul palco di Piazza de Vero sarà la volta di The Brian McKnight 4. Artista poliedrico e di fama internazionale, autentica leggenda del soul e dell’R&B, Brian McKnight si è guadagnato un posto di primo piano nella storia della musica contemporanea, con diciannove album pubblicati negli ultimi venticinque anni, sedici nomination ai Grammy e oltre 30 milioni di vendite in tutto il mondo. Oltre ad essere cantante, cantautore e produttore musicale, McKnight è anche polistrumentista e suona nove strumenti tra cui pianoforte, chitarra, basso, batteria, percussioni, trombone, tuba, flicorno e tromba. Il suo ultimo album è “Genesis”, pubblicato nel 2017, che da allora McKnight sta portando in tour mondiale.



Venerdì 19 luglio i riflettori di Nave de Vero in Jazz saranno tutti per Dianne Reeves, una delle più significative interpreti femminili di jazz del nostro tempo. Vincitrice di quattro Grammy per la Miglior Performance di Jazz Vocale, Dianne Reeves ha lavorato, tra gli altri, con la Chicago Symphony Orchestra condotta da Daniel Barenboim, la Filarmonica di Berlino e la Lincoln Center Jazz Orchestra. Nell’ultimo album pubblicato, “Beautiful Life”, Dianne Reeves duetta con Gregory Porter, Robert Glasper, Lalah Hathaway ed Esperanza Spalding.



Venerdì 26 luglio la sesta edizione della kermesse veneziana chiuderà in bellezza con Antonio Faraò Eklektik. Autentica punta di diamante del jazz italiano e internazionale, pianista ammirato da Herbie Hancock, Antonio Faraò ha suonato con alcuni dei più prestigiosi artisti del panorama musicale mondiale, tra cui Mina, Snoop Dogg, Chris Potter, Marcus Miller, Gary Bartz, Steve Grossman, e molti altri. “Eklektik” è il nuovo progetto dalle sonorità fusion e funky di Antonio Faraò



INFO Le prenotazioni possono essere effettuate sul sito www.navedeveroinjazz.it, presso il Box Informazioni di Nave de Vero o direttamente presso uno dei ristoranti di Piazza de Vero.

Per info: www.navedevero.it o www.navedeveroinjazz.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA