Parcheggio all'aeroporto di Venezia: supera gli 8 minuti di sosta e colleziona 100 multe

FAVARO VENETO (VENEZIA) - C'è anche chi ha collezionato finorae qualcun altro che al momento è fermo a trenta. Parliamo di quegliche infrangendo il(sette più uno di tolleranza) previsti dallaper chi sosta nelle aree dell' aeroporto di Venezia , si sono visti arrivare a casa verbali per migliaia di euro.I destinatari di un così gran numero di contravvenzioni, secondo quanto si dice in aeroporto, sono automobilisti che svolgono attività di trasporto persone e, quindi, conoscono alla perfezione sia i tempi consentiti per la permanenza all'interno dell'area aeroportuale, che il modo di togliersi celermente dalle zone a rischio attraverso le vie di fuga.