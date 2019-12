di Davide Tamiello

MESTRE - Praticamente è come un altro ponte della Libertà. Ladell’aeroporto, istituita il 6 ottobre per limitare il problema del "parcheggio selvaggio" al, sta viaggiando a una media di, un ritmo molto simile appunto a quello degli autovelox in quei tre chilometri tra Mestre e Venezia che, storicamente, rappresentano il principale catalizzatore di sanzioni della città. Il dato è emerso ieri in commissione Bilancio e Viabilità: a riportarlo il comandante generale della polizia locale, Marco Agostini, su richiesta specifica del consigliere comunale del Pd Emanuele Rosteghin.