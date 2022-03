SALZANO - Con le ultime bollette di luce e gas, ormai ricevere posta è diventato angosciante. E non è stata certo una bella sorpresa quella ricevuta a fine dicembre da un cittadino di Salzano, da allora alle prese con una vicenda surreale che gli sta facendo perdere tempo e denaro. Uno sbaglio e l'inerzia della burocrazia tengono infatti in scacco S.G., impiegato 36enne salzanese che in quella busta ha trovato una sanzione di oltre 1.100 euro per violazione del codice stradale con la targa di un'auto che non possiede più da 10 anni. Una vicenda tragicomica delle quali ora si fa carico l'Adico. L'associazione ripercorrere ciò che è accaduto: a fine 2021 il salzanese ha ricevuto dal Comune di Salerno una multa riferita a una violazione del 2016. Si contestava una situazione tra le più comuni: Il giorno 6 giugno si legge nel verbale il conducente del veicolo circolava facendo uso di telefono cellulare, utilizzando una sola mano per guidare. Inizialmente la multa, sostenuta da questa puntualissima motivazione, era di 286 euro. Ma, quando è arrivata al diretto interessato, dopo cinque anni, la somma richiesta si è impennata a 1.119 euro. Peccato però che S.G. già nel 2011 avesse rottamato la sua vettura, la stessa che sarebbe miracolosamente riapparsa a Salerno nel 2016.



LA SVOLTA

Il 36enne di Salzano, dopo aver provato senza successo di contestare la multa, si è affidato all'ufficio legale dell'Adico che qualche giorno fa ha inviato alla polizia municipale del comune campano l'immediato annullamento dell'ingiunzione di pagamento. Capita purtroppo spesso che le telecamere leggano erroneamente una targa e non è raro vedersi attribuire violazioni della strada in città o luoghi mai visti prima. Che cosa sia successo però tra il 2016 e oggi, e il motivo per cui la multa è stata recapitata solo ora al destinatario sbagliato è da chiarire. Quello che è successo è per lo più inspiegabile - commenta Carlo Garofolini, presidente dell'associazione dei consumatori - ma devo dire che in questo periodo stiamo seguendo molte vicende se non uguali quantomeno simili. Alla Polizia municipale di Salerno abbiamo fornito tutta la documentazione necessaria a evidenziare come l'auto in questione sia stata regolarmente rottamata nel 2011. È difficile capire da dove parta questo sbaglio anche perché la contestazione contenuta nel verbale è molto specifica. Ovviamente - conclude il presidente dell'Adico - la multa verrà per forza annullata, non vediamo ostacoli in questo. Resta il fatto, però, che per un errore non imputabile al nostro assistito, lo stesso abbia dovuto perdere tempo e soldi per far valere le proprie ragioni. Una beffa, soprattutto in questi tempi di rincari senza precedenti».