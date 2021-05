Gara di motocross: scontro in aria dopo un dosso travolto dagli altri concorrenti

FIESSO D'ARTICO - Grave incidente durante una gara di motocross in provincia di Ferrara, ferito seriamente un giovane motociclista di Fiesso D'Artico. Due giovani atleti di motocross si sono scontrati durante un’acrobazia e, venendo disarcionati dalle loro moto, sono stati poi travolti da altri concorrenti. L’incidente è avvenuto poco prima delle 13 di oggi, domenica 2 maggio, sulla pista di Villanova di Denore in via delle Lenze, alle porte di Ferrara.

La gara di cross, organizzata dal comitato di Padova della Csen (Centro sportivo educativo nazionale), è stata interrotta per consentire l’intervento dell’ambulanza del 118 e dei carabinieri. Per uno dei due piloti si sospetta solo una frattura al polso, mentre il secondo D.M., classe 1988, di Fiesso d’Artico (Venezia) è rimasto ferito in maniera più grave. Il 33enne è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna