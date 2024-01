Venezia. Mostre e musei, le uscite didattiche delle commissioni a gettone: 73 euro a consigliere. Tetto massimo mensile 3.450 euro

VENEZIA - Un tour de force come non se ne vedevano da tempo. O, a essere maliziosi, una serie di "uscite didattiche" come quelle che si facevano a scuola, che in appena otto giorni porteranno le commissioni consiliari a compiere sette sopralluoghi in giro per la città, tra cantieri (e ci sta), mostre (un po' meno) e perfino all'albero tecnologico "X-tree" allestito per Natale a Forte Marghera (e qui meglio mettere da parte i commenti).

Sopralluoghi, sia chiaro, tutti convocati come vere e proprie commissioni, e quindi gettonati al costo di 73 euro lordi per consigliere a seduta, perfino quando le diverse commissioni sono nello stesso giorno e nello stesso posto, come nel caso di quelle previste per il 24 gennaio a Forte Marghera: due commissioni a distanza di un'ora dall'altra, portando quindi a quasi 150 euro la "paghetta" per ognuno dei 28 consiglieri convocati per un paio d'ore di presenza.

IL CALENDARIO

Nei grandi eventi, come quando c'é la Mostra del Cinema, va di lusso ed è perfino il caso di indossare lo smoking, come avvenuto con il "sopralluogo della commissione" il 7 settembre scorso. Poi ci sono le mostre che si potrebbero visitare anche da semplici cittadini, ma farlo in gruppo è sicuramente meglio. Ma ci sono anche i periodi meno sfavillanti come gennaio in cui, pur di uscire tutti insieme, bisogna fare di necessità virtù. E così il primo appuntamento "in sopralluogo" è fissato per martedì prossimo, 16 gennaio, per le commissioni Cultura e Politiche educative al Vega per visitare l'Archivio storico delle Arti contemporanee, e le stesse commissioni si ritroveranno poi venerdì 19 a Palazzo Mocenigo per scoprire la mostra "L'Asse del tempo: tessuti per l'abbigliamento in seta di Suzhou". E se lunedì 22 le commissioni Sport e Lavori pubblici saranno quindi alla piscina comunale di via Calabria per vedere i lavori di riqualificazione dell'impianto, mercoledì 24 si faranno addirittura gli "straordinari": alle 9.30 due commissioni (Cultura e Politiche educative) in sopralluogo alla biblioteca del parco della Bissuola; alle 11.30 altre tre (ancora Cultura, più Lavori pubblici e Patrimonio) saranno alle Casermette Napoleoniche di Forte Marghera; per finire alle 12.30 con la visita all'"albero" X-tree e agli spazi della Biennale sempre a Forte Marghera (e sempre la commissione Cultura più Politiche educative).

I CONTI IN TASCA

Ogni commissione conta 28 componenti e, anche se i singoli consiglieri comunali sono presenti in più commissioni, è facile fare i conti di quanto potranno costare solamente queste sette uscite - pardon, "sopralluoghi" - di metà gennaio. Sia chiaro, i consiglieri comunali non percepiscono uno stipendio ma ricevono solo una indennità "a gettone" in base alle presenze effettive: 72,96 euro a seduta, una cifra di 20 euro inferiore rispetto a quanto previsto per le Città metropolitane in quanto ridotta negli anni scorsi e praticamente ferma dal 2010. Va però anche ricordato che da quest'anno è previsto un ulteriore incremento di quanto potranno percepire mensilmente: dal massimale di 1.754 euro previsto nel 2021, l'anno scorso si è passati a 2.907 euro, e per quest'anno la cifra massima (sommando i gettoni) è arrivata a quota 3.450 euro.

Deborah Onisto, presidente della commissione Lavori pubblici, difende comunque il valore dei sopralluoghi: «Ritengo sia giusto andare sul posto, soprattutto nei luoghi della cultura - spiega -. Ci sono sempre aspetti da vedere da vicino, ed io voglio che si prenda atto di quello che c'è, così poi il consigliere comunale se ne fa carico e lo trasferisce nelle scelte e nelle decisioni da prendere. Gettoni doppi? Arrivano quando si tratta di commissioni diverse». Ma, almeno una mostra, i consiglieri non potrebbero visitarla per conto proprio? «É vero, ma per me con la commissione si ottiene un valore aggiunto».