«Qual è la città più brutta? Mestre». Scoppia la polemica social tra la consigliera comunale Tonon e la presidente di Progetto Comune Faccini

MESTRE - Battuta, risposta, smorzata velenosa a rete: lo scambio verbale di stampo tennistico si è giocato venerdì sul solito social, in una pagina in cui il gestore ha posto il classico quiz su cui chi ha buon tempo (e una certa incontinenza da post) non resiste a cimentarsi: qual è la città più brutta? La consigliera comunale Cecilia Tonon, venezianissima, non ce l'ha fatta a trattenersi: «Mestre». La presidente di Progetto Comune Maria Laura Faccini, mestrinissima, non gliel'ha fatta passare: «Anche no», ricordandole sotto sotto che forse una consigliera comunale rappresenta tutta una città.

Quindi, la replica di Tonon, col veleno in coda : «No, hai ragione non è Mestre. Ci sono parti molto carine, messe a nuovo. Potrei anche viverci... Tutte le nostre periferie sono migliorate». Con tanti saluti a Mestre, periferia di Venezia.