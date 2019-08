Scarlett Johansson semplice e sfolgorante: fan in adorazione

VENEZIA - Non li ha fermati niente: il poco sonno, il caldo infernale, la possibilità di non riuscire realmente a vedere i loro beniamini. Decine di fan sono assiepati, fin dalle prime ore di questa mattina, dietro le transenne del red carpet del Lido, in attesa dei due idoli che caratterizzano questa seconda giornata della Mostra, Brad Pitt e Scarlett Johansson, protagonista nel film "Marriage Story" in corsa per il Leone d'oro, film targato Netflix e disponibile sulla piattaforma a partire dall'autunno. Per la 34enne attrice americana bagno di folla, applausi e grande ressa dei fan.

