Mostra del Cinema alle battute finali, red carpet in abito turchese per la madrina Caterina Murino. Alle 19 le premiazioni

VENEZIA - Mostra del Cinema alle battute finali. Alle 19 di oggi, 9 settembre, nel Palazzo del Cinema del Lido ci saranno le premiazioni di Venezia 80. Intanto ha appena attraversato il red carpet la madrina della 80/a Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia Caterina Murino con un abito color turchese.

PREMI COLLATERALI

Premio Fondazione Mimmo Rotella

È stato consegnato all'attore e pittore statunitense Matt Dillon il Premio Fondazione Mimmo Rotella, evento collaterale della 80/a edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, alla sua ventiduesima edizione, dedicato alla feconda relazione tra i linguaggi del cinema e dell'arte, nato nel 2001 per volontà del grande artista calabrese Mimmo Rotella (Catanzaro 1918 - Milano 2006).

Premio Carlo Lizzani

Il Premio Carlo Lizzani, riconoscimento collaterale della 80/a Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, è stato assegnato a «Invelle» di Simone Massi. Marco Bogani e i giovani del Cinema Garibaldi di Scarperia (Firenze), riconosciuti come gli esercenti più coraggiosi del 2023, assieme a Tiziana e Stefania Medda del Cinema Odissea di Cagliari, hanno conferito la nona edizione del premio al film prodotto da Salvatore Pecoraro e Daniele di Gennaro, distribuito da I Wonder. «La nostra scelta è caduta su Invelle - dichiara Marco Bogani e il gruppo dei sette giovani del cinema di Scarperia - un'opera di animazione che affronta con passione e sensibilità la storia d'Italia dall'avvento del fascismo agli anni di piombo. Un racconto di ricordi, affetto e empatia che Simone Massi e i suoi collaboratori sviluppano con circa 40.000 disegni animati a passo uno e che colpiscono per la loro originalità e forza espressiva».