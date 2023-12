Colletta "civica", il Comune premia le idee dei cittadini: verranno scelti i 15 progetti migliori

MESTRE - Torna il Crowdfunding civico del Comune di Venezia, ormai giunto alla terza edizione.

Il progetto, ideato e introdotto due anni fa, mira a offrire uno strumento innovativo al mondo del terzo settore per dare vita a iniziative pensate e destinate alla cittadinanza. I cittadini e le associazioni potranno proporre e candidare le proprie idee al Comune, il quale ne selezionerà 15, che potranno avere una durata di massimo 8 mesi ed un costo massimo di 10mila euro. Una volta superato questo passaggio per i 15 meritevoli partirà la raccolta fondi attraverso la piattaforma di Produzioni dal Basso. Se verrà raggiunto il 50% dei costi, il Comune ne finanzierà la realizzazione aggiungendo la rimanente somma. «Siamo partiti dal presupposto che il mondo del volontariato vada sostenuto e vogliamo aiutare anche il terzo settore a utilizzare questi nuovi strumenti», afferma l'assessore alla Coesione Sociale, Simone Venturini. «Quindi oltre alla piattaforma e al contributo economico, stiamo facendo anche un importante percorso di formazione per spiegare a tutti i volontari e associazioni come utilizzare e sfruttare al meglio questi nuovi mezzi moderni. Per questo motivo, abbiamo identificato in Produzioni dal Basso il partner adatto a garantire qualità e aderenza all'iniziativa», prosegue Venturini. «Utilizzando la loro piattaforma i cittadini possono promuovere i progetti in un modo agevole e moderno». Durante le due edizioni precedenti sono stati 22 i progetti selezionati dal Comune e ben 18 sono arrivati all'obiettivo di realizzazione. Le aree tematiche erano di ampio respiro: dallo sport all'apprendimento infantile, dall'inclusione al problema delle dipendenze, dall'ecologia all'artigianato.

LE INIZIATIVE

Il corso forniva conoscenza e competenze della stampa artigianale. Hanno preso vita anche iniziative come "Le cicatrici d'oro" dell'Associazione Amici di Casa Famiglia onlus, volta a offrire supporto psicologico a giovani e adulti per incoraggiare l'integrazione di soggetti a rischio e per prevenire situazioni di disagio. «Le associazioni con un'età media più giovane hanno risposto con più facilità; invece, quelle con età media più alta necessitano di maggiore sostegno da parte dell'amministrazione comunale prosegue l'assessore Venturini - tuttavia giunti alla terza edizione questo strumento sta iniziando a entrare nell'astuccio di tutte le associazioni del terzo settore». È possibile partecipare compilando la domanda ed inviandola tramite portale online Dime utilizzando il proprio account Spid. Il termine ultimo è il 9 febbraio 2024. Una volta stabiliti i progetti meritevoli, il crowdfunding durerà un paio di mesi. Le iniziative che riusciranno a passare tutti gli step saranno già operative nel corso dell'estate 2024.