Venezia 2023, pagelle look: Lavinia Abate (Miss Italia) Frozen (5), Levante dark lady (8), Oriana Marzoli Catwoman (4)

C'è della varietà nel red carpet della penultima serata del festival di Venezia: attrici, vip e influencer varie hanno sfoderato il verde (ancora mai visto), il bianco sposa e perfino qualche numero di paillettes.

Alba Rohrwacher sposa (7)

Abito con spalline sottili e corsetto color avorio e gonna plissé. L'idea è buona ma forse c'è un po' troppo di tutto: la scollatura a sbuffo, la vita bassa la gonna voluminosa.

Eva Henger coreana (7)

Anche lei ha adottato lo scollo alla coreana tanto di moda quest'anno. L'abito chiaro abbottonato fino allo spacco è di un pizzo impalpabile: un po' damigella della sposa, però (tanto per restare in tema) e quella borsa Dior non era proprio il massimo degli abbinamento.

Lavinia Abate, Miss Italia (o Elsa di Frozen) 5

Non ci siamo: l'abito a peplo color azzurrino sembra quello della protagonista di Frozen. Poi sfoggia pure la corona e l'effetto "regina dei ghiacci" è completo.

Emanuela Folliero verde speranza (6)

In questo red carpet a tema matrimonio c'è anche lei: la madre della sposa. L'abito monospalla con fiocco lo promuoviamo solo per il colore. Per il resto vorremmo uscire dal mood cerimonia, almeno per stasera.

Levante dark lady (8)

Promossa a pieni voti con quest'abito a sirena un po' dark lady ma dalle vibrazioni anni Novanta. Il capello sciolto naturale, poi, lo rende meno impegnativo.

Maria Pedraza semplice (8)

La star di Elite ci mostra come solcare un red carpet senza eccessi ma con eleganza. Tubino nero molto classico illuminato da collier importante. L'unica pecca? Così giovane, poteva usare di più.

Oriana Marzoli ma come ti vesti (4)

Non sappiamo se commentare prima la tuta da Catwoman intarsiata di perline, le scarpe alla schiava (che non c'entrano nulla) o la pochette totalmente fuori tema. Ammesso che ci sia un tema. In ogni caso non vogliamo saperlo.