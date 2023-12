Caterina Murino: «Sul set ho provato disprezzo per me stessa. Mai ricevuto proposte indecenti, i predatori vanno dove c'è terreno fertile»

Dopo La maison d’en face, la serie sugli scambisti, Caterina Murino è una delle protagoniste in Escort Boys, una serie in 6 episodi di Ruben Alves, dal primo gennaio su Prime Video. «Sul set ho provato disprezzo per me stessa», racconta l'attrice al Corriere della Sera.

La storia è semplice: donne di una certa età (sono otto, tra cui Amanda Lear, Carol Bouquet, Kelly Rutherford, Rossy de Palma…), vanno con ragazzi prestanti che fanno sesso per soldi. E Caterina è «una persona orrenda, una spietata donna d’affari, capricciosa, ego riferita, mi comporto come il peggiore degli uomini, vado con uno di loro, che mi parla solo delle sue api».

Caterina Murino, la nuova serie tv

Caterina Murino non ha mai conosciuto donne di questo genere «ma il mondo è pieno di signore mature che hanno storie con ragazzi, che però è un’altra cosa». Non ha mai pagato per stare con un uomo ma nella sua partner più giovani. «Sì, due miei ex, un rugbista e un medico. C’erano affinità intellettive, mai vista la differenza d’età. La donna più grande è un fenomeno comune, mi viene in mente Virginie Efira che ha esattamente la mia età, 46 anni, dieci più del suo compagno, attore anche lui, Niels Schneider. Io comunque da anni sto con un coetaneo». Ma non c’è una componente narcisistica garantisce al Corsera: «L’idea di possedere un corpo più giovane e bello è identica all’uomo di 60 anni che va con una ventenne».

Ultima domanda: mai ricevuto delle proposte indecenti? «Mai, neanche mezza, i predatori spesso vanno dove annusano terreno fertile».